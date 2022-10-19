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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДУМЫ РФ К ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН ОБ УГРОЗЕ МИРУ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ, ИСХОДЯЩЕЙ ОТ УКРАИНЫ

Новости Среда, 19 октября 2022 19:38
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ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДУМЫ РФ К ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН ОБ УГРОЗЕ МИРУ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ, ИСХОДЯЩЕЙ ОТ УКРАИНЫ

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли постановление о поддержке «Обращения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины».

Документ представил председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц.

«Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия всецело поддерживает «Обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к Генеральной Ассамблее ООН, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины» от 21 сентября 2022 года», – гласит текст постановления.

«Правительства стран коллективного Запада, стремясь сохранить свою геополитическую диктатуру над суверенными государствами и применяя экономическое давление и политический шантаж, обогащаются за счёт искусственно создаваемых «цветных революций», размораживают многолетние конфликты, развязывают новые войны, разрушая тем самым судьбы сотен тысяч мирных граждан. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и на Украине.

Страны-участницы агрессивного блока НАТО, под тотальным руководством США, долгие годы планомерно предпринимая попытки по социально-экономическому и военному ослаблению Россий, игнорируя её стратегические интересы по обеспечению надёжной безопасности собственных границ и приграничных стран, бесцеремонно втянули Киев в вооружённое противостояние, поставив под угрозу существование не только самой Украины, но и мир и стабильность Европы в целом.

Очевидно, что последствия антиконституционного майданного переворота, возрождения идеологии фашизма и пересмотра значимости подвига советских героев, победивших нацизм, трагедии в Одессе, систематичного ущемления прав русскоязычного населения, агрессии киевского режима против Донбасса и массовых убийств тысяч мирных жителей с 2014 года, безрассудные призывы руководства Украины нанести превентивные ядерные удары против России, террористического акта, направленного на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры Российской Федерации создали предпосылки для возникновения тяжёлых социально-экономических последствий для всей Европы», – отмечается в заявлении Парламента Абхазии в поддержку Обращения Госдумы РФ.

Об этом сообщает Аспныпресс.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 19 октября 2022 19:43

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