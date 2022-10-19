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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ДЕЛЕГИРОВАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В КОМИТЕТАХ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Новости Среда, 19 октября 2022 19:44
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ДЕЛЕГИРОВАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В КОМИТЕТАХ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. На заседании сессии высшего законодательного органа Абхазии принято  решение о делегировании депутатов Парламента для работы в комитетах Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА):

Ашот Миносян делегирован в комитет ЮРПА   по аграрным вопросам и природопользованию;

Алмас Акаба – в комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению;

Левон Галустян – в комитет по образованию, науке, культуре и информационной политике;

Беслан Халваш – в комитет по бюджету, налогам и собственности;

Венори Бебия – в комитет по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи;

Резо Зантария – в комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи;

Аслан Лакоба – в комитет по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям.

Об этом сообщает Аспныпресс.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 19 октября 2022 19:50

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