ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ДЕЛЕГИРОВАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В КОМИТЕТАХ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Ашот Миносян делегирован в комитет ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию;

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ . На заседании сессии высшего законодательного органа Абхазии принято решение о делегировании депутатов Парламента для работы в комитетах Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА):

Алмас Акаба – в комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению;

Левон Галустян – в комитет по образованию, науке, культуре и информационной политике;

Беслан Халваш – в комитет по бюджету, налогам и собственности;

Венори Бебия – в комитет по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи;

Резо Зантария – в комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи;

Аслан Лакоба – в комитет по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям.

Об этом сообщает Аспныпресс.