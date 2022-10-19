ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ДЕЛЕГИРОВАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В КОМИТЕТАХ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ
Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. На заседании сессии высшего законодательного органа Абхазии принято решение о делегировании депутатов Парламента для работы в комитетах Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА):
Ашот Миносян делегирован в комитет ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию;
Алмас Акаба – в комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению;
Левон Галустян – в комитет по образованию, науке, культуре и информационной политике;
Беслан Халваш – в комитет по бюджету, налогам и собственности;
Венори Бебия – в комитет по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи;
Резо Зантария – в комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи;
Аслан Лакоба – в комитет по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям.
Об этом сообщает Аспныпресс.
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