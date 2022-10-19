В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон РА «О Республиканском бюджете». Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

«Законопроект предусматривает внесение изменений в основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2022 год, уточняющие объем и структуру доходов, расходов и размер дефицита, основанные на действующем бюджетном и налоговом законодательстве, решений органов местного самоуправления, межгосударственных и межправительственных соглашений», – отметил Делба.

Общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия на 2022 год по доходам прогнозируется в сумме 12 150 159,7 тыс. рублей и по расходам предусматривается в сумме 13 555 193,2 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета уточнен в объеме 1 405 033,5 тыс. рублей.

B представленном проекте закона произведено уточнение параметров доходной части Республиканского бюджета до 9 763 649,9 тыс. рублей.

По оценке ожидаемого исполнения доходов республиканского бюджета на 2022 год прогнозируются дополнительные поступления собственных доходов в объеме 351 417,6 тыс. рублей, из них:

поступления по НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РА, в объеме 166 000,0 тыс. рублей;

поступления по НДС на товары, ввозимые на территорию Абхазии, в объеме 104 971,4 тыс. рублей;

доходы от внешнеэкономической деятельности в объёме 22 098,6 тыс. рублей;

государственная пошлина в объёме 22 022,9 тыс. рублей;

доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности в объеме 300,0 тыс. рублей;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов в объеме 1 000,0 тыс. рублей;

платежи за пользование природными ресурсами в объёме 10 558,5 тыс. рублей;

административные платежи и сборы в объеме 7 223,0 тыс. рублей;

штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме 15 943,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от резидентов Республики Абхазия в объеме 1 300,0 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 11 марта 2022 года произведено уточнение размера финансовой помощи РФ Абхазии на 2022 год.

Общий объём расходов Республиканского бюджета увеличивается на 861 893,8 тысяч рублей и составит 10 895 626,4 тыс. рублей. Из них:

543 165,2 тыс. рублей – финансовая помощи РФ

318 728,6 тыс. рублей – расходные бюджетные обязательства, определяемые в соответствии законодательством РА, межгосударственными и межправительственными соглашениями.

Из этих 318 млн 728,6 тыс. рублей:

5,9 млн рублей ­ направляются на финансовое обеспечение деятельности Администрации Президента;

109 млн рублей – на увеличение резервного фонда Президента;

2 млн рублей – на финансовое обеспечение основных задач и функций "Абхазского государственного издательства" на издание детской литературы;

450 тыс. рублей ­ – на финансовое обеспечение задач и функций аппарата Полномочного Представителя Президента РА по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам на командировочные расходы;

3 млн 343,9 тыс. рублей – Госкомитету по стандартам, потребительскому и техническому надзору;

10,7 млн рублей – Генеральной прокуратуре на расходы по денежному содержанию работников органов прокуратуры;

49 млн рублей – Минэкономики (4 млн рублей – на создание и внедрение программно-аппаратного комплекса по автоматизации процесса прогнозирования;

25 млн рублей – для РУП «Черноморэнерго» на поддержку энергетической отрасли; 20 млн рублей для РУП «Абхазавтодор» для нанесения разметок на автодорогах республики);

2,4 млн рублей – Госкомитету по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию на реализацию мероприятии по внедрению электронно-цифровой подписи (приобретение флешкарт);

804,7 тыс. рублей – Минсельхозу на расходы по оплате труда работников министерства;

300 тыс. рублей – Госкомитету по экологии на реализацию мероприятий по борьбе с самшитовой огневкой;

52,63 млн рублей – Минздраву (2,63 млн рублей – расходы за аренду помещения, 30 млн рублей – на лечение граждан за пределами Абхазии и на территории республики, 20 млн рублей – на централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных учреждений Минздрава РА);

6,3 млн рублей – Минкульту на финансовое обеспечение деятельности министерства;

1,4 млн рублей – Дому-интернату для престарелых и инвалидов;

20 млн рублей – межбюджетный трансферт бюджету Пенсионного фонда на финансовое обеспечение социальных выплат (пенсии и пособий).

Уменьшается объем республиканского внутреннего заимствования в части «Получение кредита от Национального банка Республики Абхазия» с 627 969,3 тыс. рублей до 508 000,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что у депутатов было немало вопросов по представленным изменениям в Республиканский бюджет, они решили принять законопроект в первом чтении, а на ближайшем заседании профильного комитета детально обсудить все предложения Минфина.

Об этом сообщает Апсныпресс.