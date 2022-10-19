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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ БЮДЖЕТЫ

Новости Среда, 19 октября 2022 20:27
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УТВЕРЖДЕНЫ БЮДЖЕТЫ

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. Парламентом утвержден бюджет Аппарата Уполномоченного по правам человека на 2023 год. Бюджетная смета аппарата Уполномоченном по правам человека на 2023 год составляет 5 577 356 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом увеличение сметы составило 704 тысячи рублей.

Определена сумму средств на содержание Контрольной палаты РА на 2023 год. Расходы на содержание Контрольной палаты на 2023 год составят  39 млн 600 тысяч рублей. Смета в сравнении с 2022 годом будет увеличена на 4 млн 855 тысяч рублей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 19 октября 2022 20:28

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