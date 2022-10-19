УТВЕРЖДЕНЫ БЮДЖЕТЫ

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ . Парламентом утвержден бюджет Аппарата Уполномоченного по правам человека на 2023 год. Бюджетная смета аппарата Уполномоченном по правам человека на 2023 год составляет 5 577 356 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом увеличение сметы составило 704 тысячи рублей.

Определена сумму средств на содержание Контрольной палаты РА на 2023 год. Расходы на содержание Контрольной палаты на 2023 год составят 39 млн 600 тысяч рублей. Смета в сравнении с 2022 годом будет увеличена на 4 млн 855 тысяч рублей.



