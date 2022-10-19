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Абхазия Информ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО В АБХАЗИИ ОРГАНИЗОВАЛИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ЦИФРОВУЮ СВЯЗЬ

Новости Среда, 19 октября 2022 20:28
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО В АБХАЗИИ ОРГАНИЗОВАЛИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ЦИФРОВУЮ СВЯЗЬ

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. В рамках контрольных занятий за летний период обучения военнослужащие подразделений связи военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии организовали высокоскоростную цифровую связь в условиях горно-лесистой местности на полигоне Цабал.

Военнослужащие с использованием современного мобильного комплекса связи «Редут» развернули полевой подвижный пункт управления и связи, организовали видеоконференцсвязь, а также связь в различных диапазонах частот, отработали нормативы по развертыванию и подготовке к работе штатных машин связи.

Комплекс «Редут» позволяет объединить средства связи в единую радиосеть. Разработанный по модульному принципу, комплекс позволяет одновременно применять современные технологии при взаимодействии с устаревшими системами связи.

В ходе контрольных занятий военнослужащие подразделений связи военной базы ЮВО получили высокую оценку за свои умения и мастерство. При выполнении задач было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе станции радиосвязи «Артек» на базе бронетранспортеров БТР-80 и радиорелейной связи «Л-1» на базе автомобиля «КамАЗ».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 19 октября 2022 20:30

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