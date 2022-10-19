ОБРАЗОВАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА АГУ ВИКТОРА МАЛАНДЗИЯ
Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. В связи с кончиной видного деятеля науки и высшего образования Республики Абхазия, первого проректора Абхазского государственного университета, профессора Виктора Ильича Маландзия, премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение об образовании комиссию по организации похорон.
В состав комиссии, возглавляемой ректором АГУ Алеко Гварамия, входят:
Адлейба Д.Я., проректор Абхазского государственного университета;
Амкуаб Г.А., заведующий кафедрой, советник ректора Абхазского государственного университета;
Гвинджия М.Х., проректор Абхазского государственного университета;
Гогуа М.Л., декан биолого-географического факультета Абхазского государственного университета;
Дбар Р.С., заведующий кафедрой Абхазского государственного университета;
Сангулия Д.Р., руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
Сурманидзе А.А., заместитель главы Администрации г. Сухума.
Гражданская панихида и траурный митинг состоятся в пятницу, 21 октября, в Доме учителя в Сухуме. Вынос тела покойного в 14:00. Похороны в селе Тамыш Очамчырского района.
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