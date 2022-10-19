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Абхазия Информ

ОБРАЗОВАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА АГУ ВИКТОРА МАЛАНДЗИЯ

Новости Среда, 19 октября 2022 20:31
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ОБРАЗОВАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА АГУ ВИКТОРА МАЛАНДЗИЯ

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. В связи с кончиной видного деятеля науки и высшего образования Республики Абхазия, первого проректора Абхазского государственного университета, профессора Виктора Ильича Маландзия, премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение об образовании комиссию по организации похорон.

В состав комиссии, возглавляемой ректором АГУ Алеко Гварамия, входят:

Адлейба Д.Я., проректор Абхазского государственного университета;

Амкуаб Г.А., заведующий кафедрой, советник ректора Абхазского государственного университета;

Гвинджия М.Х., проректор Абхазского государственного университета;

Гогуа М.Л., декан биолого-географического факультета Абхазского государственного университета;

Дбар Р.С., заведующий кафедрой Абхазского государственного университета;

Сангулия Д.Р., руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;

Сурманидзе А.А., заместитель главы Администрации г. Сухума.

Гражданская панихида и траурный митинг состоятся в пятницу, 21 октября, в Доме учителя в Сухуме. Вынос тела  покойного в 14:00. Похороны в селе Тамыш Очамчырского района. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 19 октября 2022 20:34

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