АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ «МИРНЫЙ КАВКАЗ»

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ . Во Владикавказе во дворце спорта «Манеж» прошел XI Открытый всероссийский культурно-спортивный фестиваль «Мирный Кавказ». По словам президента Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталия Читанава в течение трех дней состязались 1200 спортсменов из субъектов СКФО, ЮФО, Южной Осетии и Абхазии в возрасте от 8 до 16 лет в 14 видах спорта: дзюдо, айкидо, армейский рукопашный бой, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, кекусинкай, кикбоксинг, рукопашный бой, самбо, тайский бокс, тхэквондо (ITF), мас-рестлинг, танцевальный спорт.

Республику Абхазия представляли 5 бойцов каратэ кекусинкай отделения Федерации каратэ кекусинкай г. Сухум.



По итогам соревнований спортсмены заняли четыре первых и одно второе места.



Первые места заняли: Баграт Кутарба, Самед Бабаев, Даниил Цулукия и Аршак Каракулян. Второе место занял Богдан Корсая.



«Кроме того, на Фестивале выступали национальные творческие коллективы, где наш спортсмен (танцор детского ансамбля «Ашара») Баграт Кутарба выступил на открытии культурно- спортивного фестиваля, исполнив абхазский национальный танец на фоне нашего флага», – отметил Виталий Читанава.



Поездка абхазских спортсменов состоялась благодаря финансовой поддержке депутата Сухумского городского собрания Романа Кутарба и Виталия Читанава.



Организаторами мероприятия выступили филиал Российского Союза боевых искусств по РСО-Алания и Министерство физической культуры и спорта РСО-Алания.