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Абхазия Информ

НАРУШИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ

Новости Среда, 19 октября 2022 20:37
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НАРУШИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. Двое водителей, нарушающих общественный порядок задержаны сотрудниками ОВД по Гудаутскому району в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий. «Гонщики» подвергнуты административным взысканиям, автомобили поставлены на служебную стоянку отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

Солобов Астамур Имранович 1993 года рождения, пребывая в состоянии наркотического опьянения веществом «метадон», управлял автотранспортным средством, создавая аварийную ситуацию, а именно – имитировал дрифт напротив музея боевой славы в г. Новый Афон. В настоящее время Астамур Солобов отбывает 15 суток административного ареста согласно постановлению Гудаутского районного суда за нарушение ст. 45 КоАП РА.

Водитель «Мерседеса» Кецба Алмас Даурович 1999 года рождения совершал опасные маневры, создавая аварийную ситуацию. Менее чем за сутки Кецба был дважды уличен в нарушении правил дорожного движения, в отношении последнего оформлены протоколы об административном правонарушении в области безопасности дорожного движения. Так же гражданин Кецба судом Гудаутского района признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 166 КоАП РА (мелкое хулиганство).

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 19 октября 2022 20:42

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