ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ «АБХАЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА»

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ . По плану работы Управления образования Администрации города Сухум, на основании положения «о порядке аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений», для предоставления на присвоение первой категории, в Сухумской средней школы №3 им. Ю.Н. Воронова был проведен открытый урок истории на тему: «Абхазская национальная одежда».

Открытый урок провела учитель истории Тея Убирия.

«Абхазский народ веками создавал и приумножал свои культурные ценности. Очень важно, чтобы эти богатства передавались из поколения в поколение. Любовь к своей Родине во многом зависит от того, насколько хорошо знает человек историю, культуру, традиции своего народа, его язык. Любой народ интересен миру своим искусством, одеждой, обычаями и чтобы не исчезнуть и не раствориться в другой культуре мы должны помнить и сохранять образ древних абхазов», – отмечается в сообщении Управления образования.



Об этом сообщает сайт столицы.