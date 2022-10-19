ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ «АБХАЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА»
Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. По плану работы Управления образования Администрации города Сухум, на основании положения «о порядке аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений», для предоставления на присвоение первой категории, в Сухумской средней школы №3 им. Ю.Н. Воронова был проведен открытый урок истории на тему: «Абхазская национальная одежда».
Открытый урок провела учитель истории Тея Убирия.
«Абхазский народ веками создавал и приумножал свои культурные ценности. Очень важно, чтобы эти богатства передавались из поколения в поколение. Любовь к своей Родине во многом зависит от того, насколько хорошо знает человек историю, культуру, традиции своего народа, его язык. Любой народ интересен миру своим искусством, одеждой, обычаями и чтобы не исчезнуть и не раствориться в другой культуре мы должны помнить и сохранять образ древних абхазов», – отмечается в сообщении Управления образования.
Об этом сообщает сайт столицы.
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