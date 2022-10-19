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Абхазия Информ

МВД АБХАЗИИ ПРОВОДИТ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ

Новости Среда, 19 октября 2022 21:01
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МВД АБХАЗИИ ПРОВОДИТ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. По указанию министра внутренних дел Вальтера Бутба МВД Абхазии проводит усиленные ротационные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений в Республике, недопущению совершения преступлений и обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения. Выявляются факты грубых нарушений правил дорожного движения, наличия подложных государственных регистрационных номерных знаков, нормы тонирования стекол автомобилей, так же сотрудники милиции осматривают автотранспортные средства на предмет незаконной перевозки запрещенных веществ и предметов, наркотических средств, огнестрельного оружия и боеприпасов. Отрабатываются ориентировки на лиц, состоящих в розыске.

В мероприятиях задействованы подразделения центрального аппарата министерства внутренних дел Республики Абхазия, городских управлений и районных отделов внутренних дел.

Управление Госавтоинспекции напоминает, что основная цель профилактических мероприятий - не лишить как можно больше водителей права управления автомобилем, а привлечь участников дорожного движения к правопорядку и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Подобные комплексные мероприятия во всех районах республики проводится на регулярной основе. Детальная информация о результатах рейдовых и профилактических мероприятий ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 19 октября 2022 21:06

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