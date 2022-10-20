БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ИМЕЮТ РОССИЙСКИЕ ПОЛИСЫ ОМС

Сухум. 20 октября 2022. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Эдуард Бутба провёл расширенное совещание по вопросам оказания медицинской помощи жителям Абхазии, имеющим российское гражданство, в рамках обязательного медицинского страхования.

В совещании участвовали заместитель министра Саида Делба, начальник управления лечебно-профилактической помощи Батал Кация, главный специалист управления лечебно-профилактической помощи Дамей Колбая, юрист министерства Инна Квициния, а также представитель страховой медицинской организации.

Министра проинформировали о работе, которая проводится в этом направлении. В настоящее время полис ОМС имеют более 50 000 жителей республики.

Эдуард Бутба поручил улучшить взаимодействие с российскими медучреждениями, чтобы жители Абхазии получали всю необходимую помощь, которую предусматривает полис ОМС.

В случае, если пациент сталкивается с проблемами в том или ином медучреждении, где действует полис ОМС, он может связаться со страховой компанией по номеру указанному в полисе обязательного медицинского страхования.

Специалисты компании окажут всю необходимую консультативную помощь.