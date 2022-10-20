КОМАНДА АГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ НСФЛ

Сухум. 20 октября 2022. Абхазия-Информ . Футболисты команды Абхазского государственного университета отправились в Ессентуки для участия в межрегиональном туре VIII сезона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу «Национальная студенческая лига».С 21 по 23 октября абхазская команда сыграет с командами СПбПУ (Санкт-Петербург), МГУ (Саранск), БГТУ (Белгород).

Напомним, что восьмой сезон НСФЛ стартовал 17 апреля в Астрахани на стадионе имени А.И. Колосова. В этом году он объединил рекордное количество команд в четырех группах Высшего дивизиона – 43 из 23 субъектов Российской Федерации, Республики Абхазия, а также впервые в НСФЛ выступают команды из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия. Соревнования второй год подряд проходят по системе «весна – осень».

Соревнования традиционно проводятся по системе межрегиональных турниров в один круг в группах «А» и «Б», и в два круга в группах «В» и «Г». По итогам групп «А» и «Б» каждая команда проведет 15 матчей, по итогам группы «В» – 12 матчей, по итогам группы «Г» – 6 матчей.

Команда Абхазского государственного университета, как и в прошлом сезоне, выступает в группе «Б».

В настоящий момент наша команда с 10 очками расположилась на 11 строчке турнирной таблицы.