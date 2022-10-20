ДМИТРИЙ ОСИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
Сухум. 20 октября 2022. Абхазия-Информ. На очередном заседании городского Собрания его председатель Ираклий Харчилава представил заявление о досрочном сложении своих полномочий, сообщает пресс-служба СГС.
В своем заявлении он поблагодарил коллег-депутатов Собрания за совместную деятельность и попросил поддержать его.
«Решение это продуманное, взвешенное и продиктовано объективными, важными для меня обстоятельствами. При этом я не складываю свой мандат депутата Собрания и надеюсь плодотворно поработать на благо сухумцев, на благо города и республики в целом», – подчеркнул Ираклий Харчилава.
Депутаты единогласно приняли отставку И. Харчилава, а затем, в соответствии с регламентом, состоялось выдвижение кандидатов на должность председателя. В избирательный бюллетень были включены кандидатуры депутатов Дмитрия Осия и Давида Чхеидзе.
Счетная комиссия сообщила, что большинством голосов председателем Собрания был избран Дмитрий Осия.
Также тайным голосованием заместителем председателя по предложению Дмитрий Осия был избран Ираклий Харчилава.
Последнее от Super User
- ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ АБХАЗИИ
- ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА
- ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ
- МЭР СТОЛИЦЫ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКСПОРТНОМ ФОРУМЕ «СДЕЛАНО В РОССИИ»
- КОМАНДА АГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ НСФЛ