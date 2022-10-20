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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ОСИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

Новости Четверг, 20 октября 2022 19:37
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ДМИТРИЙ ОСИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

Сухум. 20 октября 2022. Абхазия-Информ. На очередном заседании городского Собрания его председатель Ираклий Харчилава представил заявление о досрочном сложении своих полномочий, сообщает пресс-служба СГС.

В своем заявлении он поблагодарил коллег-депутатов Собрания за совместную деятельность и попросил поддержать его.

«Решение это продуманное, взвешенное и продиктовано объективными, важными для меня обстоятельствами. При этом я не складываю свой мандат депутата Собрания и надеюсь плодотворно поработать на благо сухумцев, на благо города и республики в целом», – подчеркнул Ираклий Харчилава.

Депутаты единогласно приняли отставку И. Харчилава, а затем, в соответствии с регламентом, состоялось выдвижение кандидатов на должность председателя. В избирательный бюллетень были включены кандидатуры депутатов Дмитрия Осия и Давида Чхеидзе.

Счетная комиссия сообщила, что большинством голосов председателем Собрания был избран Дмитрий Осия.

Также тайным голосованием заместителем председателя по предложению Дмитрий Осия был избран Ираклий Харчилава.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 20 октября 2022 19:39

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