ДМИТРИЙ ОСИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

В своем заявлении он поблагодарил коллег-депутатов Собрания за совместную деятельность и попросил поддержать его.

Сухум. 20 октября 2022. Абхазия-Информ . На очередном заседании городского Собрания его председатель Ираклий Харчилава представил заявление о досрочном сложении своих полномочий, сообщает пресс-служба СГС.

«Решение это продуманное, взвешенное и продиктовано объективными, важными для меня обстоятельствами. При этом я не складываю свой мандат депутата Собрания и надеюсь плодотворно поработать на благо сухумцев, на благо города и республики в целом», – подчеркнул Ираклий Харчилава.

Депутаты единогласно приняли отставку И. Харчилава, а затем, в соответствии с регламентом, состоялось выдвижение кандидатов на должность председателя. В избирательный бюллетень были включены кандидатуры депутатов Дмитрия Осия и Давида Чхеидзе.

Счетная комиссия сообщила, что большинством голосов председателем Собрания был избран Дмитрий Осия.

Также тайным голосованием заместителем председателя по предложению Дмитрий Осия был избран Ираклий Харчилава.