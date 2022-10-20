ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 20 октября 2022. Абхазия-Информ. Подписано Распоряжение №153 Кабинета Министров Республики Абхазия от 19.10.2022 «О призыве в октябре - декабре 2022 года на военную службу граждан Республики Абхазия».
Распоряжением Министерству обороны, Администрациям Сухума и районов, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, Министерству просвещения и языковой политики, а также государственным средствам массовой информации даны поручения по организации мероприятий, обеспечивающих качественный и своевременный призыв.
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