ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 20 октября 2022. Абхазия-Информ. Подписано Распоряжение №153 Кабинета Министров Республики Абхазия от 19.10.2022 «О призыве в октябре - декабре 2022 года на военную службу граждан Республики Абхазия».

Распоряжением Министерству обороны, Администрациям Сухума и районов, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, Министерству просвещения и языковой политики, а также государственным средствам массовой информации даны поручения по организации мероприятий, обеспечивающих качественный и своевременный призыв.