ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА

Предварительным следствием установлено, что в ночь с 15 на 16 октября 2022 года, в селе Нижняя Эшера Сухумского района неустановленное следствием лицо, находясь в помещении пункта охраны нефункционирующего мельзавода, с целью умышленного убийства неустановленным колюще-режущим предметом нанесло не менее двух колото-резаных ран в область грудной клетки слева и левого плечевого сустава Мушба Отари Алексеевича, в результате которых последний скончался на месте. Труп Мушба О.М. направлен в РБ СМЭ МЗ РА для производства судебно-медицинской экспертизы.

19 октября 2022 года по подозрению в совершении убийства задержан житель села Н.Эшера Тванба Сергей Виссарионович, 1977 года рождения, который будучи допрошенным в качестве подозреваемого дал признательные показания.

В установленный законом срок органом предварительного расследования в Сухумский районный суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тванба С.В.