ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ АБХАЗИИ

Сухум. 20 октября 2022. Абхазия-Информ . В Центральном выставочном зале Союза художников РА открыта выставка Союза художников-оружейников Абхазии. В экспозицию вошли абхазские боевые топоры, кинжалы, шашки, мечи, кнуты, боевые, охотничьи, столовые ножи, изготовленные местными ремесленниками.

Одним из главных экспонатов выставки стала реконструкция апсильского военного доспеха художника Батала Джапуа.



Автор работы изготовил для доспеха 1367 пластин, они связаны между собой шелковой бечёвкой. Масса доспеха составляет девять килограмм.

Выставка продлится до 21 октября.