 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 20 октября 2022 19:56
Оцените материал
(0 голосов)
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ АБХАЗИИ

Сухум. 20 октября 2022. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников РА открыта выставка Союза художников-оружейников Абхазии. В экспозицию вошли абхазские боевые топоры, кинжалы, шашки, мечи, кнуты, боевые, охотничьи, столовые ножи, изготовленные местными ремесленниками.

Одним из главных экспонатов выставки стала реконструкция апсильского  военного доспеха художника Батала Джапуа.

Автор работы изготовил для доспеха 1367 пластин, они связаны  между собой шелковой бечёвкой. Масса доспеха составляет девять килограмм.

Выставка продлится до 21 октября.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 20 октября 2022 19:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА СЕЛЬСКОХОЗПРОДУКЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.