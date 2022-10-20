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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА СЕЛЬСКОХОЗПРОДУКЦИИ

Новости Четверг, 20 октября 2022 19:59
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА СЕЛЬСКОХОЗПРОДУКЦИИ

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. 22 октября в 11:00 в Сухуме, на площади Свободы состоится сельскохозяйственная ярмарка продукции, выращенной и произведенной в Абхазии.

У абхазских фермеров будет возможность продемонстрировать и реализовать свою продукцию, а жители и гости Абхазии смогут приобрести сельскохозяйственные товары и, в случае заинтересованности, установить прямые контакты с производителями для будущего сотрудничества.

На ярмарке вас ждут:

свежие местные фрукты и овощи;

домашнее вино;

сухофрукты и снеки;

джемы и компоты;

ремесленные изделия;

молочные продукты;

музыкальная программа;

детская программа.

Организатором мероприятия является общественная организация «Апсабара» в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Центр развития сельского хозяйства и села».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 20 октября 2022 20:04

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