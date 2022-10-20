В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА СЕЛЬСКОХОЗПРОДУКЦИИ

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. 22 октября в 11:00 в Сухуме, на площади Свободы состоится сельскохозяйственная ярмарка продукции, выращенной и произведенной в Абхазии.

У абхазских фермеров будет возможность продемонстрировать и реализовать свою продукцию, а жители и гости Абхазии смогут приобрести сельскохозяйственные товары и, в случае заинтересованности, установить прямые контакты с производителями для будущего сотрудничества.