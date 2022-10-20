В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА СЕЛЬСКОХОЗПРОДУКЦИИ
Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. 22 октября в 11:00 в Сухуме, на площади Свободы состоится сельскохозяйственная ярмарка продукции, выращенной и произведенной в Абхазии.
У абхазских фермеров будет возможность продемонстрировать и реализовать свою продукцию, а жители и гости Абхазии смогут приобрести сельскохозяйственные товары и, в случае заинтересованности, установить прямые контакты с производителями для будущего сотрудничества.
На ярмарке вас ждут:
– свежие местные фрукты и овощи;
– домашнее вино;
– сухофрукты и снеки;
– джемы и компоты;
– ремесленные изделия;
– молочные продукты;
– музыкальная программа;
– детская программа.
Организатором мероприятия является общественная организация «Апсабара» в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Центр развития сельского хозяйства и села».