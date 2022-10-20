ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИГОВОРЕН К 9 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Материалами уголовного дела установлено, что гражданин Республики Узбекситан Жамалидинов Сирожиддин Исомиддин-угли, находясь в городе Сухум, имея прямой преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт наркотических средств в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью населения и общественной нравственности, и, желая их наступления, при посредничестве неустановленных следствием лиц под никнеймами «Лулуя» и «Панда», с которыми познакомился в социальной сети «Телеграмм», при неустановленных обстоятельствах, незаконно приобрел наркотическое средство «метадон» в крупном размере, с целью последующей реализации на территории города Сухум, посредством их тайного размещения в потайных местах.

После приобретения наркотического средства «метадон», в нарушение требований Закона Республики Абхазия «О наркотических средствах и психотропных веществах», Жамалидинов С.И., находясь в городе Сухум, согласно разработанной схеме действий, для реализации наркотических средств, в условиях конспирации, при полном отсутствии визуального контакта с покупателями, стал осуществлять сбыт приобретенных им наркотических средств путем их тайного размещения в потайных местах, расположенных в городе Сухум, способом, исключающим их обнаружение посторонними лицами, после чего, используя мобильный телефон фирмы «IPhone», фотографировал места размещения наркотических средств, и через приложение «Телеграмм» отправлял неустановленному лицу с никнеймом «Панда», для последующего отправления этих фотографий покупателям.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Жамалидинов С.И., в неустановленное следствием время, осуществляя скрытое размещение наркотических средств в потайных местах на территории города Сухум, прибыл к дому №58, расположенному по улице Бегуа в городе Сухум, где на поверхности земли, напротив деревянной лавочки, у основания бетонного бордюра, разместил один сверток, обмотанный изолентой зеленого цвета с наркотическим средством «метадон», на расстоянии примерно 100 метров от места первой закладки, рядом с домом №41, у основания деревянного столба, на поверхности земли, разместил один сверток, обернутый в изоленту зеленого цвета с наркотическим средством «метадон». Оставшиеся заизолированные свертки с наркотическим средством «метадон» незаконно хранил при себе и перевозил по городу Сухум в целях их последующего сбыта.

Далее, желая довести до конца изначальный преступный умысел, направленный на сбыт наркотического средства на территории Республики Абхазия, в городе Сухум, прибыл на улицу Ардзинба, у пересечения с улицей Чачба, где на поверхности земли, у забора зеленого цвета, среди обломков камней, разместил один сверток, обернутый в изоленту зеленого цвета с наркотическим средством «метадон».

Однако, 28 апреля 2022 года, примерно в 13 часов 00 минут, в городе Сухум, по улице Ардзинба, в ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Абхазия был задержан гражданин Жамалидинов Сирожиддин Исомиддин угли, который впоследствии был доставлен в один из служебных кабинетов указанного управления, где в ходе личного досмотра последнего, в переднем левом верхнем кармане носимой им куртки было обнаружено и изъято 7 полиэтиленовых свертков, обмотанных изолентой зеленого цвета с содержащимся в них веществом светлого цвета.

В тот же день, то есть 28 апреля 2022 года, в период времени с 16 часов 10 минут по 17 часов 10 минут, в ходе обследования участков местности с участием Жамалидинова С.И., по указанию последнего в городе Сухум по улицам Бегуа и Ардзинба были обнаружены и изъяты все вышеперечисленные свертки, обмотанные изолентой зеленого цвета с наркотическим средством «метадон» массой 0,816 грамм, которые Жамалидинова С.И. тайно размещал в потайных местах.

Продолжая реализовывать оперативно-розыскные мероприятия, в тот же день, то есть 28 апреля 2022 года, сотрудниками УКОН МВД Республики Абхазия по месту временного проживания Жамалидинова С.И., по адресу: город Сухум, улица Гулия, дом №132, было произведено обследование жилища, в ходе которого был обнаружен полиэтиленовый пакет черного цвета, внутри которого находились две упаковки изоленты красного и зеленого цветов и электронные весы.

Судье Сухумского городского суда Леварсом Багателия, Жамалидинов С.И. приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 350 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия через Сухумский городской суд, в течение 15 рабочих дней со дня провозглашения полного текста приговора, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.