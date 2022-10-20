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Абхазия Информ

СТОЛИЧНЫЙ СУД ИЗБРАЛ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕЛИМА ДУРАН

Новости Четверг, 20 октября 2022 20:08
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СТОЛИЧНЫЙ СУД ИЗБРАЛ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕЛИМА ДУРАН

Сухум. 20 октября 2022. Абхазия-Информ. В Сухумский городской суд поступило ходатайство старшего следователя СЧ ЛУВДТ МВД РА майор милиции Адлейба М.О. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дуран Селима Хакановича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 223 и пунктом «а» части 2 статьи 2241 УК Республики Абхазия по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и незаконного ввоза на территорию Республики Абхазия без цели сбыта, наркотического средства «мефедрон», общей массой 1,908 гр., и психотропного вещества «прегабалин», общей массой 59,7 гр. в крупном размере.

Предварительным расследованием установлено, что 14 октября 2022 года Дуран Селим Хаканович, имея умысел на незаконный ввоз в Республику Абхазия наркотического средства «мефедрон», и психотропного вещества «прегабалин», осознавая противоправность своих действий, умышленно и незаконно, то есть без соответствующего разрешения, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, приобрел в Адлерском районе города Сочи Российской Федерации, , без цели сбыта, наркотическое средство «мефедрон», общей массой 1,908 грамм, и психотропное вещество «прегабалин», общей массой 59,7 гр., которые он незаконно хранил и перевозил при себе для удобства сокрытия, перемещения и перевозки через зону таможенного контроля Российской Федерации, а затем через зону таможенного контроля КПП «Псоу», наркотическое средство «мефедрон» спрятал в левом кармане носимой им рубашки, а психотропное вещество «прегабалин» спрятал в правом переднем кармане носимых им брюк.

Судьей Сухумского городского суда Леварсой Багателия вышеуказанное ходатайство было удовлетворено, в отношении последнего была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Постановление может быть обжаловано в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия, через Сухумский городской суд, в течении 3 суток со дня его вынесения. 
Селим Дуран считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 20 октября 2022 20:09

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