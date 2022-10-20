НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 20 октября 2022. Абхазия-Информ . Сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум в ходе проведения рейдовых мероприятий по ул. Гумистинская была остановлена а/м «Мерседес» с государственным номерным знаком М430ХХ под управлением жителя столицы Гогия Максима Раминовича 1981 г.р.

В результате осмотра вышеуказанного автотранспортного средства было обнаружено и изъято наркотическое вещество «Марихуана». Принадлежность данного вещества к наркотическому определена экспертами ЭКЦ МВД РА.

В отношении Максима Гогия по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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Наркотическое вещество «марихуана» изъято у жителя г. Сухум Чачхалия Тамела Тенгизовича 1985 г.р. Оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД.

Вышеназванный гражданин незаконно приобрел, перевозил и хранил при себе наркотическое средство без цели сбыта до момента обнаружения и изъятия сотрудниками милиции. По данному факту в отношении Чачхалия возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 223 УК РА и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Расследование продолжается.