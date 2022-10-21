ЗАКУПКУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ОБСУДИЛИ В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ . Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провел совещание с участниками проектов по разведению крупнорогатого скота, реализуемых в рамках реализации ведомственной целевой программы Минсельхоза «Развитие сельского хозяйства». Беслан Джопуа отметил, что в этом году для проектов по разведению крупнорогатого скота животные будут закупаться у животновода Виктора Тванба. По его словам, у Тванба есть крупный рогатый скот, который вполне подходит по программе.

«Нужно по программе 122 головы скота, у Виктора Тванба 17 голов в Эшере, а остальные в Каманах. Если он точно будет знать, кому сколько нужно, то пригонит скот», – проинформировал Джопуа.

Он отметил, что скот Виктора Тванба не единственный вариант, участники могут предлагать и свои варианты.

Беслан Джопуа рассказал собравшимся и том, с какими сложностями столкнулось министерство в прошлом году, закупив крупный рогатый скот в Татарстане.

«Мы должны были приобрести для наших проектов в прошлом году 108 голов скота. Мы связывались с местными животноводами, но такого количества у них не оказалось. Нашли поставщиков в Татарстане, в Набережных Челнах, заключили с ними контракт, подписали соглашение и заказали нужное количество крупнорогатого скота. После того, как мы заказали и сделали предоплату, они поставили животных на карантин. Спустя месяц мы должны были их получить, но в Краснодарском крае объявили карантин, и еще два месяца они держали скот уже за свой счет. Получилось так, что нам привезли 98 голов. Животные были пять дней в дороге, транспорт был не очень приспособлен к перевозке. Уже здесь пали 15 коров. Нам поставили не то количество, которое мы заказывали. Поэтому мы связывались с ними, а потом уже обратились в Арбитражный суд Татарстана. Наши интересы там представляет министерство сельского хозяйства Татарстана. Пока ждем решения суда», – рассказал Джопуа о перипетиях прошлого года.

По словам министра, президент Аслан Бжания получил письмо от главы Калмыкии Бату Хасикова с предложениями о сотрудничестве. Один из пунктов касается сельского хозяйства. Они предлагают приобретать крупный рогатый скор у них.

«Может быть, в следующем году Абхазия использует эту возможность», – сказал Джопуа.

Главный агроном Минсельхоза, секретарь конкурсной комиссии Теваз Ачба рассказал, что из 30 одобренных проектов по развитию животноводства большинство приходится на Очамчырский район. Немало проектов и из Гудаутского района

«По проектам, на то количество скота, которое запрашивают участники, необходимо 10 млн рублей. В каждом проекте указано, на какую сумму и сколько скота они должны приобрести. Скот покупается и передается по живому весу с учетом предпочтений и пожеланий реализаторов проектов. Кому-то нужны молодые бычки, кому-то – дойные коровы и пр.», – сказал Ачба.

Он отметил, что изначально были варианты закупить скот в Российской Федерации, как в прошлом году, но ситуация ещё больше усложнилось.

«Не все фермерские хозяйства, которые выращивают скот на реализацию, имеют право его вывозить, здесь требуется специальная лицензия, еще и карантин введен, ситуация сложная. Минсельхоз России нам очень помогал, там есть департамент животноводства, мы с ними на связи все время, и они рекомендовали нам некоторые фермы, но в конечном итоге мы остановились на местном варианте. Для того, чтобы содержать скот, привезённый из России, нужны идеальные условия. У нас же в 28 проектах из 30 значатся приусадебные хозяйства граждан,. Крупному рогатому скоту из России необходим определённый корм, ветеринарное обслуживание, сам скот тоже должен пройти адаптацию, что очень сложно. Мы же нашли местного скотовода и пригласили участников программы, чтобы узнать у них, согласны ли они с нашим предложением приобрести для их проектов скот здесь, на месте», – пояснил Ачба.

По итогам совещания многие согласились на скот, купленный здесь в Абхазии.

«Многие согласились. Но есть и те, кто считают, что это им не совсем подходит и они будут искать другие варианты, а там уже комиссия посмотрит и решит. Мы ищем и другие альтернативные варианты, так как хотим удовлетворить потребности всех участников программы», – подытожил Ачба.

Об этом сообщает Апсныпресс.