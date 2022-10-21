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Абхазия Информ

ЗА 15 ДНЕЙ СОТРУДНИКИ КЛИНИКИ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА ДОКТОРА ШАТАЛОВА ОБСЛЕДОВАЛИ 1287 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 21 октября 2022 21:03
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ЗА 15 ДНЕЙ СОТРУДНИКИ КЛИНИКИ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА ДОКТОРА ШАТАЛОВА ОБСЛЕДОВАЛИ 1287 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ. С помощью мобильного  диагностического  комплекса Межрегиональной высокотехнологичной клиники микрохирургии глаза доктора Шаталова   за 15 рабочих дней обследовали 1287 человек, сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше всего людей было обследовано с 27 по 29 сентября в городе Очамчыра – 250 человек. 

В селах Кындыг, Тамыш, Кутол и Члоу Очамчырского района  с 30 сентября по 2 октября  было обследовано 195 человек.

В городе Ткуарчале с 3 по 5 октября было обследовано 292 человека. В городе Гал с 6 по 7 октября обследовали  151 человека. 

В поселке Цандрыпш 17 октября проверили зрение  110 человек. В городе Гагра 18-19 октября обследовались 180 человек, 20 октября в городе Пицунда обследование прошли  109 человек.

Чаще всего у пациентов диагностировали катаракту, гиперметропию (дальнозоркость),  миопию (близорукость), астигматизм, пресбиопию, глаукому. Были случаи патологии  сетчатки, требующие хирургического  вмешательства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 21 октября 2022 21:11

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