ЗА 15 ДНЕЙ СОТРУДНИКИ КЛИНИКИ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА ДОКТОРА ШАТАЛОВА ОБСЛЕДОВАЛИ 1287 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ . С помощью мобильного диагностического комплекса Межрегиональной высокотехнологичной клиники микрохирургии глаза доктора Шаталова за 15 рабочих дней обследовали 1287 человек, сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше всего людей было обследовано с 27 по 29 сентября в городе Очамчыра – 250 человек.

В селах Кындыг, Тамыш, Кутол и Члоу Очамчырского района с 30 сентября по 2 октября было обследовано 195 человек.

В городе Ткуарчале с 3 по 5 октября было обследовано 292 человека. В городе Гал с 6 по 7 октября обследовали 151 человека.

В поселке Цандрыпш 17 октября проверили зрение 110 человек. В городе Гагра 18-19 октября обследовались 180 человек, 20 октября в городе Пицунда обследование прошли 109 человек.

Чаще всего у пациентов диагностировали катаракту, гиперметропию (дальнозоркость), миопию (близорукость), астигматизм, пресбиопию, глаукому. Были случаи патологии сетчатки, требующие хирургического вмешательства.