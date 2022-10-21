21 ПО 25 ОКТЯБРЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗРЕНИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ . С 21 по 23 октября медики передвижного диагностического комплекса по проверке зрения будут работать в Гудауте при ЦРБ. Прием пациентов будет осуществляться с 09:00 до 17:00 бесплатно.

диагностики зрения

будут работать в городе Новом Афоне, у больницы по адресу: ул. Ладария, 7.

24 и 25 октября специалисты

Российские врачи будут проводить диагностику зрения как у взрослых пациентов, так и у детей с 7 лет.

Прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется. С собой нужно иметь любой документ, удостоверяющий личность.





