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Абхазия Информ

21 ПО 25 ОКТЯБРЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗРЕНИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 21 октября 2022 21:19
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21 ПО 25 ОКТЯБРЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ПО ДИАГНОСТИКЕ ЗРЕНИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-ИнформС 21 по 23 октября медики передвижного диагностического комплекса по проверке зрения  будут работать в Гудауте при ЦРБ. Прием пациентов будет осуществляться с 09:00 до 17:00  бесплатно. 

24 и 25 октября  специалисты диагностики зрения будут работать в городе Новом Афоне, у больницы по адресу: ул. Ладария,  7.

Российские врачи  будут проводить диагностику зрения как у взрослых пациентов, так и у детей с 7 лет.

Прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется. С собой нужно иметь любой документ,  удостоверяющий личность.



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