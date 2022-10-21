УЛУЧШИЛИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ . Сухумский офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) завершил ремонтные работы по водоснабжению и улучшению санитарных условий в двух сухумских школах – №6 и №15. Ремонтные работы проводились в рамках Программы ЮНИСЕФ по улучшению водоснабжения и санитарно-гигиенических условий в школах Абхазии при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

​В соответствии с принципами создания школ с благоприятными условиями для детей, в рамках данной программы предусматривается ремонт объектов водоснабжения и санитарии, восстановление водоснабжения, строительство септиков и информирование о нормах гигиены. Согласно международным стандартам качества, особое внимание уделялось доступности помещений для людей с ограниченными возможностями здоровья.

​С конца 2020 по настоящее время ЮНИСЕФ улучшил санитарно-гигиенические условия в 30 школах Абхазии. Программа по улучшению водоснабжения и санитарно-гигиенических условий в школах Абхазии будет осуществляться до 2025 года и охватит 74 школы, что составляет половину школ республики.