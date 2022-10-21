ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ДОЛОЖИЛИ О ХОДЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В МУЗЕЕ НЕСТОРА ЛАКОБА

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ . Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание с представителями архитектурно-строительных организаций и компанией-разработчиком, занятых в проекте восстановления мемориального музея Нестора Лакоба в Сухуме, который находится на контроле президента Абхазии Аслана Бжания.

Генеральный директор «Абхазстроя» Руслан Тванба и представители компании «Интерпроект» представили премьер-министру подробную информацию по проводимым строительно-монтажным работам, визуализированный проект здания музея и его экспозиционной части.



Как было отмечено, общестроительная часть проекта должна быть завершена до конца текущего года, а с 2023 года компания «Интерпроект» приступит к формированию интерьера и музейной экспозиции, согласование по которым необходимо достичь с руководством музея Нестора Лакоба.



Александр Анкваб обратил внимание участников совещания на необходимость учета всех деталей и высокого качества исполнения важного проекта.

Об этом сообщает сайт КМ.