ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ДОЛОЖИЛИ О ХОДЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В МУЗЕЕ НЕСТОРА ЛАКОБА
Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание с представителями архитектурно-строительных организаций и компанией-разработчиком, занятых в проекте восстановления мемориального музея Нестора Лакоба в Сухуме, который находится на контроле президента Абхазии Аслана Бжания.
Генеральный директор «Абхазстроя» Руслан Тванба и представители компании «Интерпроект» представили премьер-министру подробную информацию по проводимым строительно-монтажным работам, визуализированный проект здания музея и его экспозиционной части.
Как было отмечено, общестроительная часть проекта должна быть завершена до конца текущего года, а с 2023 года компания «Интерпроект» приступит к формированию интерьера и музейной экспозиции, согласование по которым необходимо достичь с руководством музея Нестора Лакоба.
Александр Анкваб обратил внимание участников совещания на необходимость учета всех деталей и высокого качества исполнения важного проекта.
Об этом сообщает сайт КМ.
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