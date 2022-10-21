ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 41-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ . В Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера состоялась пресс-конференция генерального директора Ираклия Хинтба, на которой он подвел итоги 41 сезона и озвучил планы на первую четверть 42 театрального сезона.

«Это рекорд в театральной жизни Абхазии. Несмотря на то, что это был короткий сезон, он был самый успешный за последние годы. 23 октября сыграем «Кьоджинские перепалки», он будет заключительным спектаклем нынешнего сезона, и после его окончания подведем итоги традиционного зрительского голосования. Приглашаем журналистов и всех зрителей, это очень теплая, красивая церемония, которой каждый год ждем мы и наши зрители», – сказал Ираклий Хинтба.

Как отметил Хинтба, и по количеству показов одного спектакля РУСДРАМ бьет театральные рекорды Абхазии.

«Например, 21 октября в 23 раз будет сыгран спектакль «Хаджи-Мурат», «Примадонны» сыграны 46 раз, «Все мои сыновья» - 37 раз. «Электра» - 30 раз показан зрителям и так далее. Может, историки театров нашей страны предоставят иную информацию, но, насколько мне известно, никогда не шли так много раз в нашей стране спектакли. Чтобы почти 50 раз был сыгран один спектакль, причем не просто сыгран, а при огромном зрительском успехе, в открытых источниках о театрах Абхазии, которые я читал, такого не видел», – заметил гендиректор РУСДРАМа.

Ираклий Хинтба подчеркнул, что как руководитель театра Искандера в 41 театральном сезоне были поставлены несколько стратегических задач, которые им достигнуты.

«Главная стратегическая цель, которая достигнута, - переход на ежедневный режим показа спектаклей. У нас были месяцы, летом, когда могли сыграть 30 спектаклей. В октябре, который считается нетеатральным месяцем, 24 спектакля. Практически каждый день играем спектакли – с учетом вводов, репетиций, и дней, когда сцена занята выходом нового спектакля. Это была моя цель при приходе в театр. РУСДРАМ работает как профессиональный репертуарный театр. Это требует большого труда не только актеров, но и всех служб театра – технических, администрации, тех, кто занимается продажей билетов. Но те, кто любит работать, выдерживают такой режим. А те, кто считают для себя невозможным работать в таком режиме, отпадают. У нас коллектив цельный, целостный, единый. Мало кто из театра уходит, а те, кто уходит, через какое-то время об этом жалеют, но поздно», – сказал Ираклий Хинтба.

По его словам, если театр хочет добиться результатов, он не может работать иначе, актер должен выходить на сцену каждый день.

«Есть такие деятели театра, который считают, что актер должен играть с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье – два раза в день, тогда он становится артистом, у него появляется энергетика, и все то, что необходимо для того, что стать интересным зрителю. А равномерная загруженность труппы позволяет раскрыть потенциал актеров, которые имеют честь быть частью труппы Театра Искандера», – сказал Хинтба.

Вторая достигнутая цель – набор целевого курса в Щепкинском театральном училище для Государственного русского театра имени Фазиля Искандера.

«Это совершенно грандиозный проект, который был реализован в кратчайшие сроки, благодаря поддержке министерства культуры Российской Федерации, лично министра Ольги Борисовны Любимовой, она непосредственно содействовала реализации этих планов. Благодаря и ректору Борису Любимову, с которым обсуждали вопрос на встрече в Москве, и буквально через месяц все стало реализовываться. И благодаря Россотрудничеству. Была своего рода синергия, соединение разноплановых усилий, которые дали удивительный результат. Мы набрали 15 замечательных ребят – 10 юношей и 5 девушек. Все талантливые, красивые, нацеленные на результат, неслучайно попавшие в группу. Для них созданы прекрасные условия для обучения и проживания, все абсолютно бесплатно, уникальный проект. Они учатся с ребятами из Москвы и из разных стран, чтобы не зацикливались в себе, а было взаимодействие с другими студентами. Руководитель курса заслуженный артист России, заместитель худрука Малого театра России, режиссер, завкафедрой актерского мастерства Щепкинского училища Алексей Дубровский. Прекрасный преподавательский состав. Если они все это сумеют воспринять и будут ответственно относиться к шансам и возможностям, которые им предоставлены, я думаю, мы получим хорошую группу артистов, которые через четыре года пополнят нашу труппу», – сказал Ираклий Хинтба.

Среди достижений гендиректор РУСДРАМа назвал возможность выбирать в каких фестивалях и гастролях участвовать театру.

«Мы не цепляемся за любую возможность выехать на гастроли, мы выбираем, где нам интереснее и важнее. Мы популяризируем Абхазию, нашу культуру, укрепляем международный имидж нашей страны, восприятие Абхазии делаем другим. Абхазия не только море и мандарины, но и прогрессивные формы театрально искусства. А это удивляет людей, они не ожидают от нас такого увидеть. И что важно, я хочу это подчеркнуть, практически все наши поездки никакого обременения для бюджета Абхазии не несут. Это либо то, что оплачивает принимающая сторона, либо наши друзья, либо мы сами, как театр, оплачиваем свои расходы», – отметил Ираклий Хинтба.

Гастроли РУСДАМа в Москву будут ежегодными, сообщил на пресс-конференции гендиректор театра. В марте 2022 года с успехом прошли первые большие гастроли, в течение которых столичным зрителям показали пять спектаклей.

«Пять аншлагов, до сих пор получаем волны обожания от людей, которые были на наших спектаклях. Эти гастроли стали возможными благодаря поддержке главы Московской абхазской диаспоры Беслана Агрба и компании «А-Мобаил». Я думаю, теперь эти гастроли будут ежегодными. Главное опасение было, что мы вложимся в проект, и не будет отдачи. Теперь же мы понимаем, что куда бы мы не поехали – в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Тамбов, Смоленск, у нас будут полные залы. В каждом городе, где бы мы не сыграли, формируется пул лояльных зрителей, которые видели наш спектакль и рассказали о нем друзьям, которые затем уже, приезжая на отдых в Абхазию, первым делом приходят к нам. У нас в этом году было паломничество зрителей из Тулы, после успешного выступления там на гастролях со спектаклями «Кьоджинские перепалки» и «Кровавая свадьба». Это и есть показатель работы театра, если зритель добровольно покупает билеты и приходит в театр», – сказал Ираклий Хинтба.

Абхазия - это не провинция, а привлекательное место для талантливых людей, сказал Хинтба, рассказывая о пополнении труппы новыми актерами, которые переезжают в республику, чтобы работать в Театре Искандера. Вместе в тем, сохранен коллектив в театре, который работает только в РУСДРАМе, и это важный момент при нынешней оптимизации штатных единиц в государственных учреждениях.

«У нас идет оптимизация в стране, и мы эту задачу государства по оптимизации штатной численности театра на сто процентов выполнили. У нас нет актеров, которые работали бы в штате в других учреждениях культуры», – отметил Ираклий Хинтба.

В 41 театральном сезоне РУСДРАМ представил семь премьер: «Не обо мне», «Енджи-ханум, обойденная счастьем», «Метод», «MARQUEZ. Сны одиночества», «Рассказ мула старого Хабуга», «Мама», «Возвращение из волшебной страны Оз».

«Все эти названия неслучайны, они охватили широкую палитру драматургии, начиная от абхазской литературы до шедевров мировой классики. Здесь и российская современная драматургия, и наше всё Фазиль Искандер, и современная западная, европейская драматургия», – сказал гендиректор РУСДРАМа.

8 ноября в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Школа. Студия Мастерская» на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) РУСДРАМ покажет спектакль «MARQUEZ. Сны одиночества» режиссера Марии Романовой, премьера которого состоялась в апреле нынешнего года.

«Этот спектакль хотят все, приглашают на гастроли и фестивали. Выдающийся спектакль большой формы. Восемь прекрасных актрис, ни один театр в мире не может похвастаться такой женской труппой, невероятные, все красивые, талантливые, все разные. Чудо, что столько прекрасных актрис может быть в труппе одного театра», – признался гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Билеты в Санкт-Петербург и обратно РУСДРАМ покупает из собственных заработанных средств, государство не несет убытков, а проживание коллектива из Абхазии оплачивает принимающая российская сторона.

В течение 41 театрального сезона РУСДРАМ побывал с гастролями в российских городах – в Москве, Керчи, Тамбове, Туле, Ярославле.

До конца текущего года в рамках 42 театрального сезона РУСДРАМ представит премьеры - 29 октября моноспектакль актрисы Ирины Делба «В лучах» в постановке Антона Карнилова, 9 декабря спектакль по Искандеру «Софичка» в постановке Елены Одинцовой, а также запланирована подготовка и показ не менее 20 раз за праздничные каникулы новогоднего спектакля для детей.

В декабре 2022 года в театре пройдет также режиссерская лаборатория, посвященная произведениям Александра Островского (проект СТД России). Три режиссера - Константин Денискин, Ксения Самодурова и Андрей Цисарук за несколько дней вместе с труппой театра РУСДРАМа подготовят три эскиза по пьесам Островского. После голосования зрителей и по итогам обсуждения ведущих российских критиков выберут один эскиз, который будет превращен в полноценный спектакль. В репертуаре РУСДРАМа уже два спектакля, которые стали результатом работы подобных режиссерских лабораторий – «Электра» и «Рассказ мула старого Хабуга».

Материал подготовила Амра Амичба.