ОТРАБОТАЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЭВАКУАЦИИ ДЕТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники ПСО г. Гагры провели практические занятия в детских дошкольных учреждениях района: в Пицунде – в детском саду «Алашара», в поселке Бзыбь – в детсаду «Аспа».

В ходе занятий отрабатывались практические схемы эвакуации детей в случае пожара и иных чрезвычайных ситуаций, правила поведения преподавательского состава и персонала детских дошкольных учреждений. Занятия проводились в штатном режиме, в рамках установленного ранее плана работ ПСО Гагры.