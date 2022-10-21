ОТРАБОТАЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЭВАКУАЦИИ ДЕТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
Новости Пятница, 21 октября 2022 22:09
Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники ПСО г. Гагры провели практические занятия в детских дошкольных учреждениях района: в Пицунде – в детском саду «Алашара», в поселке Бзыбь – в детсаду «Аспа».
В ходе занятий отрабатывались практические схемы эвакуации детей в случае пожара и иных чрезвычайных ситуаций, правила поведения преподавательского состава и персонала детских дошкольных учреждений. Занятия проводились в штатном режиме, в рамках установленного ранее плана работ ПСО Гагры.
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