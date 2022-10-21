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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ СГС ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА ОБЪЕКТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Новости Пятница, 21 октября 2022 22:15
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ДЕПУТАТЫ СГС ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА ОБЪЕКТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ. На недавнем заседании Сухумского городского Собрания депутаты обсудили ситуацию на объектах гражданской обороны. В нем приняли участие представители министерства обороны – советник министра, генерал-майор Илья Гамисония и начальник управления кадров, майор Темыр Купалба, представители МЧС – руководитель отдела гражданской защиты Маврикий Амичба и начальник пожарно-спасательного отряда столицы Тимур Квициния, а также начальники городских управ – Зураб Кобахия, Алексей Багателия, Астамур Матуа, Алхас Квициния, Эдуард Хашба.

В процессе работы депутаты и приглашенные обменялись информацией по количеству объектов и их состоянию, обсудили проблемные вопросы и пути их решения.

Маврикий Амичба рассказал об основных мероприятиях по гражданской обороне, о целях, задачах, о необходимости взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны.

Как сообщил начальник Управы № 3 Астамур Матуа, по заданию главы администрации столицы Беслана Эшба, уже ведется работа по инвентаризации и оценке состояния объектов гражданской обороны.

«Сейчас все убежища и простейшие укрытия проходят инвентаризацию», – сказал Матуа.

Илья Гамисония рассказал участникам заседания о мобилизационных мероприятиях, о работе с резервистами, их учете и подготовке. Он выразил благодарность депутатам за желание активно участвовать в разрешении возникающих проблем.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 21 октября 2022 22:20

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