ОСВЕЩЕНИЕ НА ТРАССЕ «СУХУМ – ПСОУ» ВОССТАНОВЯТ В 2023 ГОДУ

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ . Капитальный ремонт освещения на трассе Сухум-Псоу заложен в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023 год, сказал в интервью SputnikАбхазия начальник Управления капитального строительства страны Тимур Агрба.

Для восстановления освещения будет заказано 5700 плафонов и 300 опор, работы планируются завершить в течение следующего года.

На проведение ремонта из средств Инвестпрограммы предусмотрено около 120 миллионов рублей. В рамках работ предусмотрен и ремонт трансформаторов, обеспечивающих освещение дороги.

С течением времени плафоны, которые освещают центральную трассу, пришли в негодность, а многие столбы пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, что в свою очередь стало причиной обрыва проводов.

«Процент повреждения фонарей составляет 80% и для полного обновления ресурса освещения трассы, в 2023 году будут заменены все 100% светильников», – сообщил Агрба.

Линия освещения республиканской трассы от Сухума до Псоу была введена в эксплуатацию в 2014 году. Протяженность дороги составляет около 120 километров, на участке установлено примерно 3000 опор.