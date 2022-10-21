ОСВЕЩЕНИЕ НА ТРАССЕ «СУХУМ – ПСОУ» ВОССТАНОВЯТ В 2023 ГОДУ
Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ. Капитальный ремонт освещения на трассе Сухум-Псоу заложен в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023 год, сказал в интервью SputnikАбхазия начальник Управления капитального строительства страны Тимур Агрба.
Для восстановления освещения будет заказано 5700 плафонов и 300 опор, работы планируются завершить в течение следующего года.
На проведение ремонта из средств Инвестпрограммы предусмотрено около 120 миллионов рублей. В рамках работ предусмотрен и ремонт трансформаторов, обеспечивающих освещение дороги.
С течением времени плафоны, которые освещают центральную трассу, пришли в негодность, а многие столбы пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, что в свою очередь стало причиной обрыва проводов.
«Процент повреждения фонарей составляет 80% и для полного обновления ресурса освещения трассы, в 2023 году будут заменены все 100% светильников», – сообщил Агрба.
Линия освещения республиканской трассы от Сухума до Псоу была введена в эксплуатацию в 2014 году. Протяженность дороги составляет около 120 километров, на участке установлено примерно 3000 опор.
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