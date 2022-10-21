ТПП АБХАЗИИ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КЕМЕРОВА

Сухум. 21 октября 2022. Абхазия-Информ . В целях презентации Республики Абхазия в российских регионах и дальнейшего подписания соглашений о сотрудничестве, делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во главе с президентом ТПП Тамилой Мерцхулава находится с двухдневным деловым визитом в Кемерово.

Презентация нашей республики проходила в здании Кузбасской ТПП, там же состоялась встреча президента ТПП Абхазии с предпринимателями и деловыми кругами города Кузбасса и Кемеровской области.

«В настоящее время наблюдается позитивная динамика во всех сферах жизни между нашими государствами, и задача наших бизнес-объединений укрепить эту экономическую и человеческую дружбу», – отметила в своём обращении к участникам мероприятия президент Кузбасской ТПП Татьяна Алексеева.

В свою очередь Тамила Мерцхулава выразила уверенность, что взаимодействие палат Абхазии и России в рамках заключённых договоров о сотрудничестве, как с Федеральной палатой России, так и с ее региональными организациями, играет ключевую роль во взаимодействии бизнеса обеих стран. При этом, наиболее перспективным направлением для реализации поставленных перед палатами задач, является развитие отношений с субъектами Российской Федерации, как на уровне государственных, так и местных органов власти и различных хозяйствующих субъектов.

«Результат наших тесных взаимоотношений – ежегодный рост экспортно-импортных показателей товарооборота Абхазии с Россией. Стоит отметить, что даже в период пандемии показатели не снизились, наоборот – повысились», – констатировала президент ТПП Абхазии.

Тамила Мерцхулава подчеркнула, что данному процессу содействуют: общая граница и территориальная близость с южными регионами РФ, наличие автомобильного, железнодорожного и морского путей сообщения, общая валюта, хорошая законодательная база, в том числе – Соглашение о беспошлинной торговле товарами.

Затем был показан видеофильм об Абхазии созданный ТПП РА. После его просмотра прошло обсуждение двусторонних абхазо-российских отношений.

Тамила Мерцхулава ответила на интересующие участников мероприятия вопросы в сфере туризма, сельского хозяйства, товарооборота и др., подчеркнув при этом, что предприятия Абхазии заинтересованы в установлении контактов с представителями бизнес-ассоциаций регионов России разных отраслей, а также в увеличении экспортных поставок своей продукции в разные ее экономические субъекты. И главная задача палаты – им в этом помочь.

Президент ТПП также отметила инвестиционную привлекательность Абхазии и максимальному созданию со стороны правительства республики комфортных условий для инвесторов. С этой целью действует в республике закон «Об инвестиционной деятельности», предусматривающий налоговые каникулы.

В ходе встречи, ряд представителей бизнес-структур Кузбасса высказали заинтересованность в сотрудничестве с абхазскими предпринимателями, импорте их продукции и поиске инвесторов.

По итогам мероприятия президенты торгово-промышленных палат Абхазии и Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

«Конструктивное взаимодействие между нашими палатами даёт возможность наиболее объективно оценивать меры по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и решать проблемы предпринимателей. Уверена, что наше сотрудничество будет строиться на основе взаимного доверия, а отношения иметь перспективу», – подытожила Тамила Мерцхулава.

В рамках визита делегация ТПП Абхазии посетила ряд предприятий Кузбасса.