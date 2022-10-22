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Абхазия Информ

30 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ СОЖЖЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АБХАЗИИ

Новости Суббота, 22 октября 2022 14:48
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30 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ СОЖЖЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АБХАЗИИ

Сухум. 22 октября 2022. Абхазия-Информ. 30 лет назад, в 1992 году в этот день грузинскими войсками были сожжены Государственный Архив Республики Абхазия и здание Абхазского института гуманитарных исследований. Тысячи ценных, уникальных документов об истории абхазского народа превратились в пепел.

22 октября – это день ужасного преступления, невосполнимой потери не человеческой, но национальной, культурной. Огромный удар был нанесен по Абхазии как части мировой истории, как центра научных исследований, как носителя собственной культурной идентичности.

Память человека намного короче, чем память бумаги. Она не так надежна, но все-таки – бесконечно важна.

Поэтому в этот день у бывшего места расположения АБНИ (парк Шинкуба со стороны Набережной) прошла выставка посвященная этой дате.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 22 октября 2022 14:57

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