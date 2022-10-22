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Абхазия Информ

МВД АБХАЗИИ УЖЕСТОЧАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА СВАДЕБНЫМИ КОРТЕЖАМИ

Новости Суббота, 22 октября 2022 14:55
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МВД АБХАЗИИ УЖЕСТОЧАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА СВАДЕБНЫМИ КОРТЕЖАМИ

Сухум. 22 октября 2022. Абхазия-Информ. Управление Госавтоинспекции МВД Абхазии ужесточает контроль над соблюдением правил дорожного движения в период проведения свадебных торжеств. Подобные мероприятия являются профилактической мерой в связи с участившимися фактами безобразного поведения свадебных кортежей, а так же беспорядочной стрельбы на свадебных торжествах.

Как прокомментировал начальник УГАИ МВД Абхазии Батал Агрба, особая бдительность проявляется автопатрулями при выявлении нарушений ПДД со стороны водителей, участвующих в движении свадебного кортежа. Патрули ДПС будут пресекать такие действия, останавливать автотранспорт и привлекать нарушителей к ответственности в установленном законом порядке. Так же усилены меры на предмет выявления фактов незаконного ношения огнестрельного оружия.

Зафиксированы случаи, когда во время праздничных поездок слишком эмоциональные гости стреляли в воздух, а иногда и становились виновниками ДТП.

Вне зависимости от места и обстоятельств обнаружения, все факты правонарушений будут пресекаться, вплоть до задержания их участников.

«Мы понимаем, что у людей большой праздник, но не стоит забывать о том, что дорога не шутит, и очень страшно, когда торжество оборачивается трагедией. Поэтому еще раз призываем соблюдать правила дорожного движения, чтобы дорога жизни была долгой и счастливой», – отметил Батал Агрба.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 22 октября 2022 14:56

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