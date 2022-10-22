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Абхазия Информ

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА БИТВЫ ЗА КАВКАЗ, ПРОШЁЛ В СУХУМЕ

Новости Суббота, 22 октября 2022 18:53
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА БИТВЫ ЗА КАВКАЗ, ПРОШЁЛ В СУХУМЕ

Сухум. 22 октября 2022. Абхазия-Информ. Исторический квест «Кавказский фронт», приуроченный к 80-летию начала Битвы за Кавказ, прошёл в Сухуме. Мероприятие было организовано культурным фондом «Платформа», совместно с Московским культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Сухуме.

Квест стартовал в «Дом Москвы», частникам были розданы карты с обозначением локаций, которые нужно было пройти – это Абхазский государственный музей, Сухумская городская клиническая больница, где во время Великой Отечественной войны располагался госпиталь и памятник Неизвестному солдату.

Участники квеста – старшеклассники сухумских общеобразовательных школ, во время прохождения этапов отвечали на вопросы по истории Битвы за Кавказ, учились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, а также разбирать и собирать автомат Калашникова.

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Культурный фонд «Платформа» в апреле 2021 года презентовал историко-военно-патриотический проект «Кавказский фронт», посвященный 80-летию Битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне. Основной целью проекта является патриотическое воспитание молодёжи, популяризация изучения истории, борьба против нацистской идеологии, противостояние фальсификации и недопущение искажения истории Великой Отечественной войны.

Организаторы выражают благодарность директору Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме Александру Бигвава, министру обороны Абхазии Владимиру Ануа и начальнику пресс-службы Минобороны РА Роланду Джоджуа, директору Абхазского государственного музея Аркадию Джопуа, главному врачу Сухумской городской клинической больницы Вячеславу Абухба, депутату Парламента Абхазии Нарсоу Салакая, депутату Сухумского городского собрания Ираклию Харчилава, руководителю Центра поддержки российских граждан в Абхазии Елене Жилинской.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 22 октября 2022 18:58

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