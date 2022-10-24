КОНКУРС И МЕДИАШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СТРАН СНГ, АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ «КОНТЕКСТ»
Сухум. 24 октября 2022. Абхазия-Информ. Россотрудничество объявляет о старте Международного конкурса и медиашколы для студентов факультетов журналистики стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии «Контекст».
Цель проекта – развитие сотрудничества в сфере информационной политики и массовых коммуникаций между странами, популяризация современных форм обучения и внедрение лучших образовательных практик в области технологий массовой информации и медиаменеджмента, а также поддержка молодых журналистов.
Проект включает в себя три этапа:
Проведение Конкурса для студентов факультетов журналистики стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Он пройдет с 25 октября по 1 декабря 2022 года. Заявки от участников принимаются на официальном сайте http://mediakonkurs.ru.
Проведение образовательной программы и мероприятий Медиашколы для лауреатов конкурса, которые пройдут на площадке Белорусско-Российского университета (Могилев, Республика Беларусь, 12 – 15 декабря 2022 года).
Торжественная церемония официального награждения победителей конкурса (Могилев, Республика Беларусь, 15 декабря 2022 года).Номинации конкурса:
«Лучшая публикация в СМИ»;
«Лучший пост в социальных сетях»;
«Лучший видеорепортаж»;
«Лучшее видео для социальных сетей»;
«Лучший аудиорепортаж»;
«Лучший подкаст»;
«Лучшее интервью» (в категориях «текстовое», «аудио», «видео»).
Оценивать работы конкурсантов будет международное жюри, в которое приглашены российские и зарубежные эксперты в области журналистики и филологии.
В рамках Медиашколы российские эксперты из числа преподавателей факультетов журналистики, известных журналистов-практиков и сотрудников ведущих федеральных СМИ проведут для победителей конкурса тренинги по развитию лидерских качеств и мастер-классы по следующим тематическим направлениям:
Современный медиатекст;
Медиаграмотность;
Медиапродюсирование на ТВ;
Мультимедийный сторителлинг;
Радиорепортаж: от выезда на место события до включения в эфир;
Создание и продюсирование подкастов;
Основы фотоискусства;
Social media marketing;
Soft skills для журналиста;
Межкультурная коммуникация для журналистов;
Управление проектами и нетворкинг;
Инфографика (медиатренды и визуализация);
Журналистика больших данных;
Все конкурсанты получат именные сертификаты участника Конкурса, а 35 победителям вручат именные дипломы и подарки - умную колонку «Яндекс.Станция» и трехмесячную подписку на «Яндекс.Плюс».
Расходы на проезд, проживание и питание участников Медиашколы организаторы берут на себя.
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