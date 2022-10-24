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Абхазия Информ

КОНКУРС И МЕДИАШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СТРАН СНГ, АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ «КОНТЕКСТ»

Новости Понедельник, 24 октября 2022 19:41
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КОНКУРС И МЕДИАШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СТРАН СНГ, АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ «КОНТЕКСТ»

Сухум. 24 октября 2022. Абхазия-Информ. Россотрудничество объявляет о старте Международного конкурса и медиашколы для студентов факультетов журналистики стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии «Контекст».

Цель проекта – развитие сотрудничества в сфере информационной политики и массовых коммуникаций между странами, популяризация современных форм обучения и внедрение лучших образовательных практик в области технологий массовой информации и медиаменеджмента, а также поддержка молодых журналистов.

Проект включает в себя три этапа:

Проведение Конкурса для студентов факультетов журналистики стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Он пройдет с 25 октября по 1 декабря 2022 года. Заявки от участников принимаются на официальном сайте http://mediakonkurs.ru.

Проведение образовательной программы и мероприятий Медиашколы для лауреатов конкурса, которые пройдут на площадке Белорусско-Российского университета (Могилев, Республика Беларусь, 12 – 15 декабря 2022 года).

Торжественная церемония официального награждения победителей конкурса (Могилев, Республика Беларусь, 15 декабря 2022 года).Номинации конкурса:

«Лучшая публикация в СМИ»;

«Лучший пост в социальных сетях»;

«Лучший видеорепортаж»;

«Лучшее видео для социальных сетей»;

«Лучший аудиорепортаж»;

«Лучший подкаст»;

«Лучшее интервью» (в категориях «текстовое», «аудио», «видео»).

Оценивать работы конкурсантов будет международное жюри, в которое приглашены российские и зарубежные эксперты в области журналистики и филологии.

В рамках Медиашколы российские эксперты из числа преподавателей факультетов журналистики, известных журналистов-практиков и сотрудников ведущих федеральных СМИ проведут для победителей конкурса тренинги по развитию лидерских качеств и мастер-классы по следующим тематическим направлениям:

Современный медиатекст;

Медиаграмотность;

Медиапродюсирование на ТВ;

Мультимедийный сторителлинг;

Радиорепортаж: от выезда на место события до включения в эфир;

Создание и продюсирование подкастов;

Основы фотоискусства;

Social media marketing;

Soft skills для журналиста;

Межкультурная коммуникация для журналистов;

Управление проектами и нетворкинг;

Инфографика (медиатренды и визуализация);

Журналистика больших данных;

Все конкурсанты получат именные сертификаты участника Конкурса, а 35 победителям вручат именные дипломы и подарки - умную колонку «Яндекс.Станция» и трехмесячную подписку на «Яндекс.Плюс».

Расходы на проезд, проживание и питание участников Медиашколы организаторы берут на себя.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 24 октября 2022 19:45

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