ЗАВЕРШИЛСЯ ТРЕТИЙ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ»

Сухум. 24 октября 2022. Абхазия-Информ . Третий день Международного молодежного форума «Вместе создавая будущее» по традиции начался с энергичной зарядки и пробежки по набережной Очамчыры под чутким руководством инструктора Инги Карчава.

Затем участники сыграли в деловую игру по социальному проектированию, которую провели кураторы команд, далее команды состязались в перетягивании каната, а потом приступили к образовательной программе по направлениям «Медиа», «Волонтерство» и «Молодежные советы и самоуправление». Также, прошла Программа 2.0, в которой в качестве спикеров выступили сами участники.

В завершении дня участники, прошедшие отборочный тур сыграли в «Свою игру», организованную молодежной организацией Очамчыры «IQan». Победителем стала Александра Губарева из Тамбова.

Завершился день караоке, участники исполнили знаменитые композиции абхазских и зарубежных исполнителей.