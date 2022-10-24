УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ (КУМИТЭ)

Сухум. 24 октября 2022. Абхазия-Информ . В Геленджике прошло первенство Краснодарского края по каратэ кекусинкай (кумитэ). В турнире приняли участие до 150 участников в составе 10 команд из Краснодара, Геленджика (самурай, идзума), Армавира, Новороссийска, Батайска, Сочи, Волгограда, станицы Брюховецкая и Республики Абхазия.

Абхазию представляли 18 бойцов, 5 бойцов из Сухума и 13 бойцов из поселка Агудзера, в возрастных категориях 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет.

По итогам первенства абхазские спортсмены заняли 8 первых, 5 вторых, 3 третьих места.

Победителями стали Баграт Кутарба (Сухум), Самед Бабаев (Сухум), Роберт Карапетян (Агудзера), Руслан Карапетян (Агудзера), Александра Павлова (Агудзера), Лера Джалагония (Агудзера), Дмитрий Кабасакалян (Агудзера), Арианна Мартиросян (Агудзера).

Вторые места заняли: Мисаил Кирия (Сухум), Даниил Цулукия (Сухум), Аршак Каракулян (Сухум), Элина Глушкова (Агудзера), Виолетта Кондакчян (Агудзера).

Бронзовыми призерами стали: Давид Аджинджал (Агудзера), Глеб Нойкин (Агудзера) и Дарина Соя (Агудзера).

Сухумских спортсменов тренирует заслуженный тренер Абхазии, президент Федерации каратэ кекусинкай Виталий Читанава, спортсменов поселка Агудзера тренирует мастер спорта Абхазии, заслуженный тренер Абхазии Темур Читанава.

По словам Виталия Читанава сухумские спортсмены приняли участие в турнире благодаря его финансовой поддержке и родительского комитета, спортсмены поселка Агудзера – благодаря финансовой поддержке Темура Читанава и родительского комитета.