ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА ИЗ ГРУЗИИ

Сухум. 24 октября 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Пицунда был подвергнул проверке продуктовый магазин. В

ходе проверки обнаружена и изъята консервная продукция с изображением на этикете грузинской символики в виде флага и карты Республики Грузия в количестве 38 ед., ввезенная ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.