ХОР СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ВЫСТУПЯТ В МОКВСКОМ СОБОРЕ

Сухум. 24 октября 2022. Абхазия-Информ . Знаменитый хор Сретенского монастыря совместно с Государственной хоровой капеллой Абхазии выступит с благотворительным концертом в Моквском соборе Успения Пресвятой Богородицы 6 ноября 2022 года, в 13:00.

Хор Сретенского монастыря – всемирно известный творческий коллектив под руководством заслуженного артиста России Никона Жилы. На протяжении многих лет хор знакомит слушателей с шедеврами и совсем новыми произведениями духовной музыки, которые свидетельствуют о непреходящих идеалах любви и милосердия, жертвенности и верности, отзывчивости и доброты.

На территории собора планируется провести лекцию об истории Моквского храма, который был центром религиозной жизни Абхазии.

Организаторы концерта обращаются к жителям и гостям нашей страны, с просьбой об оказании посильной помощи. Будет установлен ящик для сбора пожертвований. Все собранные средства будут направлены на реконструкцию Моквского храма, а именно на восстановление дома служителя и реконструкцию оконных проемов в храме.

Министерство культуры Абхазии призывает вас, не раздумывая, принять участие в этой доброй акции.