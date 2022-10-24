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Абхазия Информ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

Новости Понедельник, 24 октября 2022 20:04
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

Сухум. 24 октября 2022. Абхазия-Информ. Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум приглашает молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет принять участие в ежегодном поэтическом вечере молодых поэтов. Для участия нужно выслать свои стихи, а также ФИО на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или в телеграмм-канал t.me/mgblab.

По завершению мероприятия конкурсным жюри будут отобраны трое победителей, которым вручат призы.

Приём заявок осуществляется до 20 ноября.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 24 октября 2022 20:06

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