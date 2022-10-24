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Абхазия Информ

СУХУМ ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ МЕСТ ДЛЯ ВСТРЕЧИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Новости Понедельник, 24 октября 2022 20:06
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СУХУМ ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ МЕСТ ДЛЯ ВСТРЕЧИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Сухум. 24 октября 2022. Абхазия-Информ. Стали известны результаты исследования сервиса Tvil.ru, который составил топ-10 городов для бюджетного отдыха в новогодние праздники, сообщает Bloknotsochi.ru.

В списке преимущественно оказались города России, кроме столицы Абхазии. Сухум занял твёрдую середину среди всех городов – 5 место. Средняя стоимость суток в городе составила 3 450 рублей, а средняя же продолжительность отдыха – 5 ночей.

А возглавил топ-лист Пятигорск с ценой в сутки в 2 768 рублей и средней продолжительностью отдыха так же в 5 ночей.

Закрыл десятку город Казань. Отдохнуть в столице Татарстана обойдётся путешественникам в 4 519 рублей. Номера здесь бронируют обычно на 4 дня.

Сочи от Казани ушёл недалеко – всего на одну позицию. Черноморский курорт занял 9 место. За сутки в отеле придётся отдать 4 349 рублей, зато средняя продолжительность остановки на день больше, чем в Казани – 5 ночей.

Также в топ-10 вошли: Тюмень (2 место), Тула (3 место), Калининград (4 место), Мурманск (6 место), Нижний Новгород (7 место) и Москва (8 место). В среднем цена за сутки в номере отеля варьируется от 2,7 тысяч до 4,5. В продолжительность отдыха от 3 до 6 ночей.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 24 октября 2022 20:10

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