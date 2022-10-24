ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ЗАКОННОСТЬ ВВОЗА И РЕАЛИЗАЦИИ В АБХАЗИИ ПРОДУКЦИИ ИЗ ГРУЗИИ

Сухум. 24 октября 2022. Абхазия-Информ. В связи с публикациями в средствах массовой информации, генеральным прокурором Абхазии дано поручение районным прокуратурам и прокуратуре города Сухум о проведении проверки с привлечением сотрудников Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору и соответствующих отделов образования на предмет законности ввоза и реализации на территории Абхазии продукции с изображением на ней карты Грузии, где Абхазия изображена как часть Грузии, а также ввоза и реализации грузинских вин, использования в школьных учебных заведениях атласа по географии для 7 класса, где на обложке изображен флаг Грузии.

О результатах проведенной проверки будет дана дополнительная информация.