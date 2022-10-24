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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ЗАКОННОСТЬ ВВОЗА И РЕАЛИЗАЦИИ В АБХАЗИИ ПРОДУКЦИИ ИЗ ГРУЗИИ

Новости Понедельник, 24 октября 2022 20:23
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Сухум. 24 октября 2022. Абхазия-Информ. В связи с публикациями в средствах массовой информации, генеральным прокурором Абхазии дано поручение районным прокуратурам  и прокуратуре города Сухум  о проведении проверки с привлечением сотрудников  Государственного комитета  Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору  и соответствующих отделов образования  на предмет законности  ввоза и реализации на территории Абхазии продукции с изображением на ней карты Грузии,  где Абхазия изображена как часть Грузии, а также ввоза и реализации грузинских вин, использования в школьных учебных заведениях атласа по географии для 7 класса, где на обложке  изображен   флаг Грузии.

О результатах проведенной проверки будет дана дополнительная информация.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 24 октября 2022 20:28

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