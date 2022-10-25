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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «УЛУЧШЕНИЕ ПОРОД КРС В АБХАЗИИ».

Новости Вторник, 25 октября 2022 16:01
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «УЛУЧШЕНИЕ ПОРОД КРС В АБХАЗИИ».

Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. В среду, 26 октября в 11 часов в конференц-зале отеля «Атриум-Виктория» Центр развития сельского хозяйства и села проведет круглый стол на тему «Улучшение пород КРС в Абхазии».

Основным докладчиком выступит ветеринар-осеменатор Центра развития сельского хозяйства и села Илья Андрейченко.

В круглом столе примут участие представители Министерства сельского хозяйства, Государственной ветеринарной службы, Парламента Абхазии, агроинженерного факультета АГУ, представители ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Центра развития сельского хозяйства и села, а также фермеры Абхазии.

По завершении круглого стола гостей мероприятия пригласят на дегустацию местного сыра, произведенного в рамках проекта ФАО.

Центр развития сельского хозяйства и села начал свою деятельность в 2017 году в рамках совместной программы ЕС-ПРООН по развитию сельских территорий (ENPARD). В нем работают специалисты, имеющие опыт в области развития сельского хозяйства.

Центр предоставляет бесплатные консультации ветеринара и агронома, а также консультации юриста, бизнес-эксперта и эксперта по планированию.

Специалисты Центра с 2020 года осуществляют программу по улучшению пород КРС в Абхазии, а также реализуют ряд других проектов, таких как предоставление услуг по анализу  почвы и подготовке последующих рекомендаций, обработка сельскохозяйственных культур сельскохозяйственным дроном, проведение сельскохозяйственных ярмарок и др.

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