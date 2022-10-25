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Абхазия Информ

МВД УСИЛИЛО МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новости Вторник, 25 октября 2022 16:11
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МВД УСИЛИЛО МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. Министерством внутренних дел разработан комплекс мер, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и соблюдение правопорядка в стране в целом. Ежесуточно на рейды выезжают патрульные экипажи с оперативным составом, укрепляются посты ДПС.

Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа обозначает командирам подразделений основные задачи специальных мероприятий, утверждает разработанную расстановку сил и средств. Особые установки полковник Чкадуа дает на выявление водителей в нетрезвом состоянии и отстранении таковых от руля, а так же установление нарушителей ПДД, создающих аварийные ситуации с последующей постановкой автотранспортных средств на служебные стоянки РОВД.

В результате усиления мер профилактики за прошедшие выходные, в период проведения свадебных мероприятий, выявлено 733 нарушения правил дорожного движения, 89 водителей управляли автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. На служебную стоянку поставлено 10 автомобилей, водители которых создавали аварийноопасные ситуации. Пятеро граждан доставлены в ГОРРОВД.

В целом по республики за прошедшую неделю зарегистрировано 2309 административных правонарушений, из них 264 протокола составлено за нарушение правил тонировки, 187 водителей привлечены к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

С детальной информацией о результатах профилактических и рейдовых мероприятий, а так же ежесуточными отчетами об административных правонарушениях можно ознакомиться на официальном сайте МВД.

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В результате проведенных профилактических и рейдовых мероприятий по Республике 24 октября сотрудниками УГАИ МВД РА и ОГАИ ГОРРОВД за нарушения ПДД составлено 210 протоколов.

Гагрский район – 39 протоколов, из них 2 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

КПМ «Мюссера» - 26 протоколов, из них 3 за нарушение правил тонирования а/т и 1 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Гудаутский район – 28 протоколов, из них 3 за нарушение правил тонирования а/т.

Сухумский район - 16 протоколов, из них 2 за нарушение правил тонирования а/т и 1 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Сотрудниками ОУУМ, ППС и ЛРР МОБ ОВД по Сухумскому району составлен 1 административный протокол по ст. 64 КоАП РА (незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников, уничтожение и повреждение лесных культур и молодняка).

Сухум – 42 протокола, из них 4 за нарушение правил тонирования а/т и 1 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Сотрудниками УУМ МОБ УВД по г. Сухум составлено 8 административных протокола, из них 5 протоколов по ст. 166 КоАП РА (мелкое хулиганство), 2 протокола по ст. 167.1 КоАП РА (не продление срока действия разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия) и 1 протокол по ст. 180 КоАП РА (нарушение порядка хранения и передачи оружия).

Гулрыпшский район – 27 протоколов, из них 4 за нарушение правил тонирования а/т.

Сотрудниками МОБ ОВД по Гулрыпшскому району составлено 2 административных протокола по ст. 173 ч. 2 КоАП РА (неповиновение сотрудникам милиции).

Очамчырский район – 14 протоколов.

Ткуарчалский район - 5 протоколов, из них 1 за нарушение правил тонирования а/т и 1 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Галский район – 11 протоколов, из них 1 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Работа отделения УГАИ МВД РА по фото-видео фиксации нарушения ПДД: по фактам выявления нарушений скоростного режима вручено 40 постановлений.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 25 октября 2022 16:19

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