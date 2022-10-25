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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ ТЕАТР УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ АДЫГО-АБХАЗСКИХ ТЕАТРОВ В АДЫГЕЕ «КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»

Новости Вторник, 25 октября 2022 16:23
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АБХАЗСКИЙ ТЕАТР УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ АДЫГО-АБХАЗСКИХ ТЕАТРОВ В АДЫГЕЕ «КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»

Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. Актеры абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба участвуют в VII Межрегиональном фестивале адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг», который проходит в столице Адыгеи городе Майкопе с 24 по 29 октября.

Абхазский театр представит спектакль режиссера, заслуженной артистки Республики Абхазия Мадины Аргун «Сариа» по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой. Художник-Нодар Цвижба, перевод Инны Хаджимба.

Спектакль рассказывает о трагической судьбе супруги и верной соратницы Нестора Лакоба-Сарии Лакоба.

Организаторами фестиваля являются: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Адыгея, Союз театральных деятелей Республики Адыгея.

В фестивале принимают участие: Национальный театр Республики Адыгея им. И.С. Цея, Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба (г. Сухум), Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая (г. Избербаш), Кабардинский государственный драматический театр им. Али Шогенцукова (г. Нальчик), Краснодарский академический театр им. Горького (г. Краснодар), Государственный республиканский Абазинский драматический театр (г. Черкесск), Черкесский драматический театр им. М.О. Акова (г. Черкесск).

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 25 октября 2022 16:25

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