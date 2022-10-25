ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ»
Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. В четвертый день Международного молодежного форума «Вместе создавая будущее» для участников была проведена экскурсия.
Форумчане посетили национальный исторический этнопарк «Апсны», где ознакомились с культурой, бытом и историей абхазского народа. Затем участники отправились на озеро Рица. Несмотря на дождливую погоду, сегодняшний день оставил у участников незабываемые эмоции.
В завершении дня по традиции прошла рефлексия, затем команды приступили к завтрашней защите проектов.
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