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Абхазия Информ

ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТАРШИМ ТРЕНЕРОМ ПО РЕЗЕРВУ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФЕХТОВАНИЮ АЛЕКСАНДРОМ ЧЕРНЫШЕВЫМ

Новости Вторник, 25 октября 2022 16:28
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ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТАРШИМ ТРЕНЕРОМ ПО РЕЗЕРВУ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФЕХТОВАНИЮ АЛЕКСАНДРОМ ЧЕРНЫШЕВЫМ

Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз принял старшего тренера по резерву сборной России по фехтованию Александра Чернышева.

Джемал Губаз поблагодарил Александра Чернышева за подаренную Министерством спорта РФ экипировку для секций фехтования в городах Гагра, Сухум и Гудауту.

В начале октября Госкомитету были переданы в дар клинки шпажные, шпаги, маски, комплекты фехтовальной формы (куртка, набочник, бриджы), перчатки, нагрудники, электрофиксаторы, шнуры и катушки шпажные.

«Спасибо вам, что вы откликнулись на мое приглашение. Огромное хочу сказать спасибо за такое внимание к нашим детям, нашей стране. Мы будем продолжать дружить. Ваш международный опыт нам пригодится. Мне также хочется сказать огромное спасибо заместителю министру спорта РФ, нашему другу, нашему брату Одесу Хасаевичу Байсултанову. Он помогает нам развиваться в этом направлении», – сказал Джемал Губаз.

Он напомнил, что в Абхазии был свой чемпион Европы по фехтованию – Джемал Анкваб.

Начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария поблагодарила за столь нужную помощь секциям по фехтованию.

«Для нас фехтование – не новый вид спорта. У нас был МС СССР, судья международной категории Эдик Киут, МС СССР, чемпион Европы Джемал Анкваб. Основной костяк сборной был в Гагре и Сухуме, в регионах не было секций, с вашей помощью хотим организовать их и в других районах. Это очень красивый вид спорта, будем проводить открытые турниры», – сказала Жанна Зантария.

Старший тренер по резерву сборной России по фехтованию заверил, что помощь от Министерства спорта будет оказываться и в дальнейшем.

«Сомневаться в ваших успехах, в вашем будущем невозможно. Тот темперамент, та история, та кровь, которая течет в горячем абхазском народе говорит об этом. Главное, чтобы человек успел добраться до фехтования, не остановился на борьбе или на боксе, и тогда он точно станет чемпионом, – сказал Александр Чернышев. – Мы будем продолжать помогать. Я уверен, это только начало, первый шаг. Мы будем общаться не только на уровне материальных возможностей, но и с точки зрения соревновательной работы, тренировочных процессов. Обсудим перспективы участия в совместных сборах, чтобы быстрее находились точки соприкосновения и взаимодействия на этом интересном, я уверен, успешном пути».

Первое отделение фехтования в Абхазии было открыто в 1961 году на Всесоюзной учебно-тренировочной базе «Эшера». Вскоре отделения были открыты в ДЮСШ городов Гагры, Гудауты и Сухума.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 25 октября 2022 16:32

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