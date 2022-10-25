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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО ВЕДОМСТВА

Новости Вторник, 25 октября 2022 16:35
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО ВЕДОМСТВА

Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочую встречу с руководством Государственного комитета Республики Абхазия по статистике.

Кама Гогия рассказала о результатах поездки в Москву, в ходе которой был подписан План совместных мероприятий с Федеральной службой государственной статистики России (Росстат) на 2022-2024 годы.

Высоко оценив результаты проведенных с российскими коллегами встреч, председатель Госкомстата подробно изложила суть планируемых мероприятий.

Прежде всего, они включают в себя содействие Росстата в информационном обеспечении законодательными и нормативными актами по вопросам официального статистического учета в Российской Федерации, методическое обеспечение процессов информатизации и автоматизации, программное обеспечение анализа бухгалтерской и статотчетности, консультации по проведению сельскохозяйственной переписи и переписи населения, сплошных и выборочных статистических наблюдений.

Кроме того, российские коллеги, согласно подписанному Плану, окажут консультативную помощь по вопросам статистического учета индивидуальных предпринимателей, статистики торговли, рыночных услуг, транспорта и др.

Премьер-министр обратил внимание руководства ведомства на необходимость учета замечаний Президента Абхазии Аслана Бжания, высказанных в адрес Госкомстата, министерств и ведомств в части корректности статистических данных, устранения несоответствия данных, в особенности в курортной сфере, в частности, и в целом на важность совершенствования национальной статистики с учетом передового опыта.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 25 октября 2022 16:36

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