АТОР: НА КАКУЮ СТРАНУ НАСТУПИТ ПИК СПРОСА В НОЯБРЕ
Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. Абхазия надежно прописалась в списке направлений, которые традиционно выбирают для встречи Нового года.
Бархатный сезон медленно, но верно подходит к концу, а впереди подготовка к новогодним праздникам.
Многие россияне предпочитают зеленым елкам не менее зеленые пальмы, но и горы Абхазии тоже прекрасно подойдут для новогодней атмосферы.
Как пишет «Вестник АТОР», Абхазия всегда входит в топ желанных стран в декабре.Как правило, спрос на билеты начинается в ноябре, туристы активно планируют встречу с морем и национальной кухней Абхазии.
Специалисты туроператора «Русский Экспресс» рассказали, что спрос на это направление сейчас не очень большой, горящие предложения стартуют в ноябре.
Туристы любят Абхазию за радушный прием, умеренные цены, большой выбор отелей, вкусную кухню и доступность.
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