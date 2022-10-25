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Абхазия Информ

АТОР: НА КАКУЮ СТРАНУ НАСТУПИТ ПИК СПРОСА В НОЯБРЕ

Новости Вторник, 25 октября 2022 16:58
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АТОР: НА КАКУЮ СТРАНУ НАСТУПИТ ПИК СПРОСА В НОЯБРЕ

Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. Абхазия надежно прописалась в списке направлений, которые традиционно выбирают для встречи Нового года.

Бархатный сезон медленно, но верно подходит к концу, а впереди подготовка к новогодним праздникам.

Многие россияне предпочитают зеленым елкам не менее зеленые пальмы, но и горы Абхазии тоже прекрасно подойдут для новогодней атмосферы.

Как пишет «Вестник АТОР», Абхазия всегда входит в топ желанных стран в декабре.Как правило, спрос на билеты начинается в ноябре, туристы активно планируют встречу с морем и национальной кухней Абхазии.

Специалисты туроператора «Русский Экспресс» рассказали, что спрос на это направление сейчас не очень большой, горящие предложения стартуют в ноябре.

Туристы любят Абхазию за радушный прием, умеренные цены, большой выбор отелей, вкусную кухню и доступность.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 25 октября 2022 17:00

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