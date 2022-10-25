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Абхазия Информ

БАНК АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ НОВЫЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ

Новости Вторник, 25 октября 2022 17:00
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БАНК АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ НОВЫЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ

Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятных монет «Черкес», «Черкешенки» из серии «Одежда и вооружение народов Кавказа».

1. Памятная монета «Черкес»

Тираж: 100 шт.

Размер: 42х70 мм.

Материал: Серебро 925 пробы.

Содержание чистого металла: 150 г.

Номинал: 20 апсар

Художник: Джапуа Батал Рушниевич.

Серия «Одежда и вооружение народов Кавказа».

Каталожный номер: 0610020-009

Описание монеты Аверс. На аверсе изображены абхазские воины с известной фотографии второй половины XIX в. Д. И. Ермакова «Абхазские депутаты». На левой стороне поля изображены солярный знак, состоящий из 11 парящих орлов, под ним номинал 20 апсаров и дата 2022. В правой стороне поля отчеканена надпись «Аҧсны Абанк» (Банк Абхазии) и государственный герб Республики Абхазия.

av22_1.jpg

Реверс. На реверсе в центральном поле, расположено выполненное цветной тампопечатью изображение воина черкеса. Изображение заключено в декоративную рамку с традиционным орнаментом, в верхней части которой расположены надписи «азахә» и «адыгэ».

2. Памятная монета «Черкешенки»

Тираж: 100 шт.

Размер: 42х70 мм.

Материал: Серебро 925 пробы.

Содержание чистого металла: 150 г.

Номинал: 20 апсар

Художник: Джапуа Батал Рушниевич.

Серия «Одежда и вооружение народов Кавказа».

Каталожный номер: 0610020-010

Описание монеты

Аверс. На аверсе изображены абхазские воины с известной фотографии второй половины XIX в. Д. И. Ермакова «Абхазские депутаты». На левой стороне поля изображены солярный знак, состоящий из 11 парящих орлов, под ним номинал «20 апсаров» и дата 2022. В правой стороне поля отчеканена надпись «Аҧсны Абанк» (Банк Абхазии) и государственный герб Республики Абхазия.

av22.jpg

Реверс. На реверсе в центральном поле, расположено выполненное цветной тампопечатью изображение черкешенок. Изображение заключено в декоративную рамку с традиционным орнаментом, в верхней части которой расположены надписи «азахә» и «адыгэ».

 312542525_1169896263614344_2004009020970857545_n.jpg

Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 25 октября 2022 17:25

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