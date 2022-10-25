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Абхазия Информ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНЫЙ-ИСТОРИК ЕРМОЛАЙ АДЖИНДЖАЛ

Новости Вторник, 25 октября 2022 17:19
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНЫЙ-ИСТОРИК ЕРМОЛАЙ АДЖИНДЖАЛ

Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. На 90-м году ушел из жизни ученый-историк, ветеран национально-освободительного движения абхазского народа Ермолай Аджинджал.  

Ермолай Кесугович Аджинджал родился 28 июня 1933 года в селе Пакуаш Очамчирского района.

После окончания Пакуашской средней школы и службы в Советской Армии, в 1957 году поступил на абхазско-русское отделение Ставропольского государственного педагогического института им. А. М. Горького, который окончил в 1961 году.

За активное участие в работах на целине был награждён грамотами ЦК комсомола и Верховного Совета Казахстана.

После окончания вуза Аджинджал работал научным сотрудником отдела искусств в Абхазском институте языка и литературы им. Д. И. Гулиа под непосредственным руководством доктора искусствоведения Лео Шервашидзе.

В разное время Аджинджал работал директором Дома пионеров и школьников г. Ткварчели, литературным сотрудником Очамчирской районной газеты «Акоммунизм ахь», подземным горнорабочим Ткварчельской шахты №2.

В биографии учёного значительное место занимал Абхазский государственный музей. Начиная с 1968 года он вел здесь научно-исследовательскую деятельность, работая на разных должностях, в том числе заведующим отделом истории средних веков. Учёный внес весомый вклад в отечественное музееведение.

В 1995 году Е. Аджинджал был принят на работу в Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа в качестве научного сотрудника отдела истории.

Ермолай Аджинджал являлся депутатом Парламента РА второго созыва.

Он внес существенный вклад в абхазоведение, в частности, в отечественное источниковедение. Ермолаем Аджинджал опубликован ряд статей по вопросам международного права. В научных кругах подчёркивалась актуальность таких исследований историка, как «О приоритетах исторического абхазоведения», «Из истории абхазской государственности», «Из истории христианства Абхазии», «Абхазская реконкиста и международное право» и др.

В советскую эпоху в журнале «Вестник древней истории» была опубликована его известная работа «Об одном аспекте ранневизантийской дипломатии на Кавказе». Статья «О культе металла у абхазов» была опубликована в Италии в виде тезисов на итальянском, французском, английском языках под эгидой ЮНЕСКО.

Начиная с 60-х годов прошлого века он являлся одним из активных участников национально-освободительного движения абхазского народа. Имеет непосредственное отношение к подготовке ряда важных политических докладов, направлявшихся в советский период высшему руководству страны. Подвергался преследованиям за свои политические убеждения и активную правозащитную деятельность.

Награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 25 октября 2022 17:24

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